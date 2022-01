So sah’s auch Verteidiger Wöber: „Wir haben schlecht gegen den Ball gespielt, das Pressing hat überhaupt nicht funktioniert.“ Mit dem Komplett-Tausch nach einer Stunde (beide Anzüge konnten so jeweils 60 Minuten spielen) änderte sich das zumindest teilweise. Trotz Chancen von Bernede, Sesko ging die Admira durch Nikolov in Führung. Nach dem 0:2 durch Starkl konnte Sesko nur mehr verkürzen. „Wir haben noch Luft nach oben“, resümierte Jaissle.