Janina Youssefian packt über Sex mit Bohlen aus

Dass sie seit Jahren diesen etwas unvorteilhaften Spitznamen trägt, gefällt Janina aber so gar nicht, wie sie verrät. „Das ist genauso, als wenn du ab morgen Esel heißt und dann musst du jeden Tag hören: Esel, bist du der Esel?“, so die Ex-Geliebte von Dieter Bohlen traurig. „Warum wird der Bohlen nicht so betitelt, der eigentlich verlobt war und sich versöhnen wollte? Er kann seinen Dödel überall …“, ärgert sich Anouschka - und weiter: „Und warum wird sie dann als Teppichluder beleidigt. Das, was damals mit ihr gemacht wurde, ist wirklich diskriminierend und schlimm.“