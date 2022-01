Hat Tara bei erster Dschungelprüfung geflunkert?

Die österreichische Teilnehmerin der RTL-Dschungelshow „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ hatte in der ersten Folge am Freitagabend bereits ein Abenteuer zu bestehen. In 40 Metern Höhe musste Tara Tabitha eine Reihe von Bällen überqueren. Die Sorge war groß - wegen ihrer angeblich „so großen“ Höhenangst. Von der man beim Skydiven in Dubai vor einem Jahr allerdings nichts merkte.