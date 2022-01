Nach 40 Jahren fliegt AUA-Kapitän in den Ruhestand

Auch als die Airline von der AUA übernommen wurde, blieb er an Bord. Gestern Abend hob der erfahrene Flieger nach rund 40 Jahren zu seiner letzten Reise als Flugkapitän ab. „Für mich war Pilot der schönste Beruf der Welt.“ Ob es ihn im Ruhestand privat wieder in die Lüfte zieht, weiß er noch nicht: „Schauen wir mal, was ich mache.“