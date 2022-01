Der Piraten-Headcoach ist jetzt auch ein Löwe

Neue Aufgabe in Klagenfurt

Im Sommer heuert er nun bei Football-Zweitligist Carinthian Lions an, wird dort Special Teams Coordinator. Da die Ligen nicht zeitgleich laufen, geht sich das aus. „Mir gefällt es hier in Klagenfurt. Die Lions sind ein sehr familiäres Team“, betont Mitchell, der in Salzburg lebt, regelmäßig per Zug nach Kärnten pendelt.