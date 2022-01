Insolvente Salzburg Schokolade soll saniert werden

Der in die Insolvenz geschlitterte Süßwarenhersteller Salzburg Schokolade mit Sitz in Grödig strebt eine Sanierung an. Die Quote, die den Gläubigern angeboten wird, beträgt insgesamt 100 Prozent, wie der Kreditschutzverband von 1870 am Freitag informierte. Das Landesgericht Salzburg hat heute den von der Schuldnerin eingebrachten Sanierungsplanantrag zur Abstimmung zugelassen. Die Sanierungsplan- und auch die Prüfungstagsatzung wurden für den 7. Februar 2022 anberaumt.