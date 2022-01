„Diese EURO war für uns eine große Enttäuschung“

Drei Niederlagen gegen Polen, Deutschland und Belarus im Gepäck. Rang 20 in der Endabrechnung der EURO in Bratislava. So hätte sich Handball-Nationalspieler Daniel Dicker seinen Heimaturlaub bei der Familie in Graz nicht vorgestellt. Nach der „EUROphorie“ bei der Heim-EM vor zwei Jahren und dem besten Ergebnis aller Zeiten (Platz acht!) war das ein Tiefschlag. Mit Gründen...