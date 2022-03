Vermisste Tiere und Vierbeiner zur Vergabe

Scooby ist mit seinen elf Jahren zwar schon im höheren Alter, aber nach wie vor ein lebensfroher und aktiver Hund. Er liebt ausgedehnte Spaziergänge, Wutzeln im Gras, Plantschen im Wasser und danach gemeinsames Schmusen. Er geht brav an der Leine, nur auf andere Hunde reagiert er nicht immer gut. Scooby ist gesund und fit, jedoch muss auf seine Futtermittelunverträglichkeit geachtet werden. Scooby sucht ein Zuhause in ruhiger Gegend, mit erfahrenen Besitzern! Rückfragen im TierQuarTier unter Tel.: 01/734 1102 - 115 oder per Mail an hundevergabe@tierquartier.at