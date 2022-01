Grünes Herz wird grau: Stoppen wir die Bauwut!

Steirer sind „Spitzenreiter“ im Versiegeln von Böden

Was sich in Stainz derzeit abspielt, ist beispielhaft für einen zunehmenden Konflikt zwischen einer von Investoren getriebenen Bauwut und der Bevölkerung, die sich dabei oft übergangen fühlt. Längst erheben nicht nur unmittelbar betroffene Anrainer ihre Stimme, immer mehr Steirer sorgen sich um die zunehmende Bodenversiegelung. Immerhin ist die Steiermark, wie mehrfach berichtet, trauriger österreichischer Spitzenreiter was den Bodenverbrauch angeht: Eine Fläche von rund drei Fußballfeldern wird in der Steiermark tagtäglich und unwiderruflich verbaut!