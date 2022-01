2,7 Millionen Impfungen wurden bisher verabreicht

Nachdem die Impfpflicht im Nationalrat beschlossen wurde, schaut sich die „OÖ-Krone“ genau an, wo es in unserem Bundesland noch Aufholbedarf gibt. 2,7 Millionen Stiche gab es bis jetzt in OÖ: Klingt viel, aber vor allem bei den Erstimpfungen geht es seit Wochen sehr zaghaft voran. Gut angenommen wird der „Booster“.