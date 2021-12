Steuerreform: Sozialpartner großteils zufrieden

KöSt-Senkung „kostet viel, bringt wenig“

Die Senkung der Köst freut die Unternehmerverbände, ärgert hingegen aber weiterhin die Arbeitnehmervertreter. Hier kommen die Sozialpartner nicht zusammen. Die Arbeitgeberverbände hätten sich ja ursprünglich noch eine deutlichere Senkung auf höchstens 21 Prozent - am besten sogar nur 19 Prozent - gewünscht. Es kam der Kompromiss von 23 Prozent heraus. Doch auch dieser geht ÖGB und AK zu weit: Die Senkung bleibt „weiterhin großer Kritikpunkt“. Denn: „Nach unseren Analysen gehen drei Viertel der Entlastung an die 3000 gewinnstärksten Betriebe des Landes“, kritisierte Katzian. „Kostet viel, bringt wenig“, so Anderl.