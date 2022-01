Nach tödlichem Skiunfall: Obduktion gab Auskunft

Nach einem schweren Skiunfall am Dienstagnachmittag wurde die Polin zunächst mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen. Dort verstarb sie in den Abendstunden. Bislang suchte die Polizei nach Zeugen, die zum Unfallhergang Auskunft geben hätten können.