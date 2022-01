Frau lag bewusstlos auf Piste und starb in Klinik

Im Skigebiet Hochfügen im Zillertal (Tirol) entdeckten am Dienstagnachmittag Pistenretter eine bewusstlose Polin (51). Die Frau wurde in die Innsbrucker Klinik geflogen, wo sie in den Abendstunden verstarb. Die Polizei sucht nun mögliche Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.