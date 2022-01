Vergara als Drogenbaronin fast nicht zu erkennen

Die 49-jährige spielt in der Serie ihre berüchtigte kolumbianische Landsmännin Griselda Blanco, die auch die „Patin des Kokains“ und „Viuda Negra“ (Schwarze Witwe) genannt wurde. Sie war eine unbarmherzige und grausame Anführerin des kolumbianischen Medellin-Drogenkartells in den USA und beherrschte in den 70er- und 80er-Jahren den Kokainmarkt in Miami.