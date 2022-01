Sind Nasenbohrertests bei Omikron noch sicher?

Wien lehnt Wohnzimmertests für Eintritte ab

Wien legte sich unabhängig davon am Mittwoch fest, dass Nasenbohrertests in Eigenanwendung - abgesehen von Schultestungen mit Pickerl im Ninjapass - in der Stadt nicht für Eintritte gelten werden: “Wir haben ein funktionierendes PCR-Testsystem. 95 % der Tests in Wien sind ohnehin PCR-Tests", so ein Sprecher aus dem Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker.