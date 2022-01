Verdrängte Gräuel an sudetendeutschen Landsleuten

Am 8. Mai 1945 war der Zweite Weltkrieg zu Ende. Mehr als 3 Millionen Sudetendeutsche lebten damals auf dem Gebiet der heutigen Tschechischen Republik. Der Großteil musste in den Folgemonaten und -jahren ohne Besitz die Heimat verlassen. Allein zwischen Mai und August 1945 wurden 800.000 Deutschsprachige aus der Tschechoslowakei vertrieben. Etwa 29.100 fanden in Oberösterreich eine neue Heimat.