Dreiste Betrugsanrufe lockten mehrmals mit Gewinn

Die Betrüger gingen dabei gefinkelt ans Werk: Mit einer erfundenen digitalen Währung, mit bekannten Personen von Sicherheitsfirmen, die auf die Übergabe drängen und mit konkreten Übergabeorten, um die Bearbeitungsgebühr in bar zu übergeben. Vor kurzem erhielt die Kufsteinerin einen Anruf mit dem Hinweis, dass sie 29.000 Euro bei Euromillionen gewonnen habe. Die Gewinnübergabe sollte einen Tag später zwischen 10 und 12 Uhr stattfinden. Da eine Sicherheitsfirma die notwendigen Vorkehrungen (mit Panzerwagen, Mitarbeitern und Notar) organisieren würde, fiele eine Bearbeitungsgebühr in der Höhe von 1000 Euro an. Natürlich sollte der Geldbetrag in bar ausgehändigt werden.