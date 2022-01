Dieselpreis in Deutschland erneut auf Rekordhoch

Bei unserem Nachbarn Deutschland ist der Preis für Diesel am Mittwoch auf ein Rekordhoch gestiegen. Im bundesweiten Schnitt lag der Preis bei 1,601 Euro je Liter, Diesel kostete damit um 1,6 Cent mehr als noch in der Vorwoche, wie der Autofahrerklub ADAC mitteilte. Mit der neuerlichen Verteuerung ist der Dieselpreis zum ersten Mal über die Marke von 1,60 Euro gesprungen. Benzin ist um 1,7 Cent teurer als in der vergangenen Woche.