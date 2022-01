WAC ist in der Türkei Tür an Tür mit dem „Feind“

Doktor ist mit an Bord

Flug XQ 191 des „Sun Express“ bringt Liendl & Co. ab 19.05 Uhr von Wien in etwas mehr als zwei Stunden an die türkische Riviera. Mit an Bord - erstmals bei einem Camp überhaupt! - auch Dr. Weinberger - in Zeiten wie diesen sicher kein Fehler. Der Unfallchirurg des LKH Wolfsberg, der WAC bislang mit großer Sorgfalt und Umsicht durch die Pandemie steuerte, wird - als begeisterter Golfspieler - die Woche auch für ein paar Golfrunden nützen.