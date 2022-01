2200 Feuerwehrleute trotzten Sturmtief „Hannelore“

In der ganzen Ostregion waren am Montag Sturmböen zu verzeichnen. Während man vielerorts zahlreiche Schäden an Häusern und Freiflächen verzeichnete, gab es glücklicherweise keine Schwerverletzten zu beklagen. Auch in Niederösterreich führte der Sturm bis in die späten Nachtstunden zu zahlreichen Einsätzen, etwa 240 galt es bis 24 Uhr abzuarbeiten. Ausrücken mussten die Helfer wegen umgestürzter Bäume, die Straßen blockierten oder in Stromleitungen hingen, Plakatwänden sowie loser Dachziegel, berichtete Franz Resperger im Gespräch mit der „Krone“. Prinzipiell seien die Arbeiten aber durchwegs ruhig abgelaufen, heißt es.