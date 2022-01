Die Mittelschule der Olympiasieger

Was verbindet Ski-Ausnahmekönnerin Anna Veith mit Segel-Urgestein Hans-Peter Steinacher? Neben olympischen Goldmedaillen (Veith 2014 in Sotschi, Steinacher 2000 Sydney und 2004 in Athen) besuchten beide in jungen Jahren die Skimittelschule Bad Gastein. Diese gilt seit mehr als 40 Jahren als gute Station für künftige Spitzenathleten, vor allem im Skisport. Auch der „Herminator“ Hermann Maier drückte einst im Gasteinertal die Schulbank. Neben der familiären Atmosphäre steht vor allem eines im Vordergrund: Training auf professionellem Niveau. Dem tat auch die Corona-Pandemie keinen Abbruch.