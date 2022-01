Aus Fahrzeug gestohlenen Motorblock sichergestellt

Motorblock stammt von gestohlenem Pkw aus England

Weiterführende Überprüfungen bei der Herstellerfirma in Zusammenarbeit mit der internationalen Polizeibehörde Interpol ergaben, dass der Motor einem gestohlenen BMW X5 zugeordnet werden konnte. Dieses Kraftfahrzeug war im Jahr 2020 in England als gestohlen gemeldet worden. Die Beamten stellten den Pkw daraufhin vorläufig sicher. Der Russe wurde sofort zur Polizeiinspektion gebracht und einvernommen. Dort gab er an, dass er den Motorblock im Sommer 2021 in Russland rechtmäßig erworben hätte. Sein Pkw habe damals einen Motorschaden gehabt. Den zur Fahndung ausgeschriebenen Motor hätte er daraufhin um rund 5.000 Euro in Russland erworben. Dass der Motor zu diesem Zeitpunkt bereits gestohlen war, hätte er nicht gewusst.