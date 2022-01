Kurioser Unfall mit Sportwagen: Lenker geflüchtet

Fluchthelfer zerrte Lenker in SUV

Kurz darauf hielt ein bislang ebenso unbekannter, jedoch jüngerer Fahrzeuglenker an der Unfallstelle an. Er kam, ebenso wie der Unfalllenker, aus Richtung Lannach und half dem offenbar bekannten Lenker des Sportwagens in seinen schwarzen SUV. Währenddessen wies der „Fluchthelfer“ den älteren Unfalllenker mehrmals an, keine Angaben zu machen und mit niemandem zu sprechen. Gemeinsam flüchteten die beiden Männer letztlich mit dem SUV über die A2 in Fahrtrichtung Wien. Den Sportwagen ließen sie am Unfallort zurück.