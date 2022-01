Buffalo stellt neuen NFL-Play-off-Rekord auf

Die Buffalo Bills sind mit einem dominanten Sieg ins Play-off der National Football League (NFL) gestartet. Der Halbfinalist der vergangenen Saison eliminierte am Samstag den Divisions-Rivalen New England Patriots mit 47:17 und stellte dabei einen Play-off-Rekord auf. Die Bills erzielten aus ihren ersten sieben Angriffen sieben Touchdowns. Das war zuvor noch keinem Team gelungen. Quarterback Josh Allen warf fünf Touchdown-Pässe, zweimal war Buffalo per Laufspiel erfolgreich.