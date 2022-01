Fünf steirische Gemeinden sind coronafrei

Beim Ranking der derzeit positiven Fällen in den 287 steirischen Gemeinden gibt es an der traurigen Spitze ein klares Bild: In den Wintersport-Regionen sind die Zahlen noch immer außergewöhnlich hoch. In Schladming (6576 Einwohner) sind 325 Fälle bekannt – sprich: Laut Statistik ist jeder 20. Schladminger betroffen! Die Sieben-Tage-Inzidenz im WM-Ort beträgt aktuell 4940. Dahinter folgen Haus (Inzidenz: 3860), Ramsau am Dachstein (3120), Michaelerberg-Pruggern (2510) und Aich (1970).