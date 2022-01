(Un-)Bekanntes Flugobjekt

Ist es ein Vogel? Ist es ein Ufo? Ist es Superman?

Nein, es ist ein wunderschönes Naturspektakel! Und dieses hat Leserreporter Herbert W. in Miesenbach eingefangen. Anfangs konnte auch er seinen Augen nicht trauen, als er am Heimweg diese ungewöhnliche Wolkenbildung beobachtete. Am ersten Blick könnte man die Wolken wirklich für unbekannte Flugobjekte halten. Wir bedanken uns für diese beeindruckende Naturaufnahme!