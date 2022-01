Wien: Grüne Bezirksrätin wechselt zur MFG-Partei

Grüne Initiative will „2G-Regel sofort aufheben“

Innerhalb der Grünen sind mittlerweile nicht alle mit der angekündigten Impfpflicht einverstanden. Eine Initiative, die nach eigenen Angaben 105 Funktionäre, vor allem auf lokaler Ebene, umfasst, fordert eine „alternative Corona-Strategie“ - und hat dafür im Netz schon mehr als 14.000 Unterstützer. Am Freitag machte sie weitere Positionen öffentlich, welche der Parteispitze nicht schmecken werden: So wird die sofortige Aufhebung der 2G-Regel und aller Maßnahmen in Schulen und Kindergärten gefordert.