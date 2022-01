Wirbel bei den Grünen wegen Stadtrat Hämmerle

Bei den Verantwortlichen der Dornbirner Grünen sowie den Spitzen der Landespartei ist Stadtrat Martin Hämmerle in Ungnade gefallen. Der Parteifreie, der den Stadtratsposten der Grünen innehat, sorgte für Wirbel, weil er in Bezug auf die Coronapolitik Vergleiche mit der NS-Zeit und dem Krieg in Afghanistan gezogen hatte.