Auf dem Weg zur Bananenrepublik

Dem Eintrag einer erfolgten Impfung in den Grünen Pass nachrennen, um letztlich erkennen zu müssen, dass das in Zeiten der Digitalisierung und im 21. Jahrhundert ein Ding der Unmöglichkeit ist, ist schon starker Tobak. Es scheint fast so, als wolle man auch noch die letzten impf(frei)willigen Bürger vergraulen. Und dann wundert man sich, dass die Zahl der Durchgeimpften auf der Stelle tritt, hingegen jene der Skeptiker und Verweigerer des zweiten und dritten Stiches stetig steigt.