Rechnungshof-Kritik: Zu viele „Gelbe Post-Zettel“

„Bei der Post AG ist die Zahl der ausgegebenen Zustellbenachrichtigungen („Gelber Zettel“) in den Jahren 2016 bis 2019 um 67 Prozent gestiegen und lag damit um zehn Prozentpunkte über dem Anstieg des Paketvolumens“, schreibt der Rechnungshof in dem am Freitag vorgestellten Bericht zur Qualität der Zustellung der teilstaatlichen börsennotierten Österreichischen Post.