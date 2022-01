„Kontaktnachverfolgung ist nicht mehr sinnvoll“

„Ich kann Ihnen nicht sagen, warum man in Deutschland noch Kontaktnachverfolgung machen sollte. Von der Inzidenz her ist es von den Gesundheitsämtern nicht mehr zu stemmen“, erklärt Virologe Klaus Stöhr in einem Podcast. Er hält die Kontaktnachverfolgung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in Deutschland für nicht mehr sinnvoll. „Wir brauchen einen Exitplan“, so der Experte.