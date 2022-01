Virologin: „Infizierte Menschen sind überall“

„Wer sich jetzt in ein Restaurant setzt, riskiert Infektion“

Jemand, der am Morgen einen Schnelltest mache, der negativ ausfalle, könne zudem am Abend bei einem Restaurantbesuch bereits infektiös sein, erklärte Eckerle. Sie betonte deshalb: „Wer sich jetzt in ein Restaurant setzt, riskiert trotz aller Hygienemaßnahmen eine Omikron-Infektion.“ Da in Gaststätten eben auch laut geredet werde, man esse und dabei verständlicherweise keine Maske trage, sei eine Ansteckung daher auch nicht unwahrscheinlich - selbst, wenn alle Gäste neben Impfung oder Genesung einen tagesaktuellen Test haben.