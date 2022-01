Gültigkeit von PCR-Tests für Ungeimpfte verkürzt

Erster Omikron-Cluster in Heim

Aktuell gibt es in drei Pflegeheimen in Kärnten positive Coronafälle. Die meisten, nämlich 34 Personen, werden in einem Altenheim im Bezirk Klagenfurt-Stadt gezählt. „Acht davon sind Mitarbeiter, der Rest Bewohner. In diesem Heim wurde auch der erste Cluster mit Omikron nachgewiesen“, so Kurath. In den übrigen zwei Heimen liege die Anzahl der Infizierten bei maximal zwei Personen. „Durchschnittlich 90 Prozent der Pflegeheimbewohner sind bereits gegen Corona geimpft. Bei den Angestellten sind es knapp 70 Prozent“, sagt Kurath.