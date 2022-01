Neue Corona-Regel „eine Schikane!“ Umbruch bei SAK

Es gibt „Schlupflöcher“

Während Austria Wien den Test gegen Ostligist Wr. Sportclub abgesagt hat, will Austria Klagenfurt das erste Sparring am Samstag (Moosburg, 14 Uhr) gegen Drittligist Spittal durchbringen. „Wir klären das ab“, sagt Sportchef Imhof, dessen Jungs Jaritz, Markelic und Hasenhüttl (Covid-Verdachtsfälle) das Teamcamp in Kleinkirchheim vorerst verlassen haben. „Es gäbe ja auch die Möglichkeit, zwei Partien zu je 45 Minuten zu spielen. Alles nur Schikane“, seufzt Spittal-Boss Oswald.