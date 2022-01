Laut Prognosen keine Überlastung der Spitäler

Nein, es ist noch nicht das Ende der Pandemie, der Lichtblick am Ende des Tunnels. Aber es gibt Grund zum vorsichtigen Optimismus, das zeigt ein Blick auf das aktuelle Berechnungsmodell von Simulationsforscher Niki Popper. Zuerst die nicht ganz so gute Nachricht: Ende Jänner dürfte die 7-Tage-Inzidenz in Oberösterreich mit 4500 ihren absoluten Höhepunkt erreichen. Fallweise wird es dann Tage mit bis zu 10.000 Neuinfektionen geben. Zum Vergleich: Beim letzten „Hoch“ vergangenen November betrug die 7-Tage-Inzidenz „nur“ 1700.