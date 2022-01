„2G+ wäre für die Kinos wie ein weiterer Lockdown“

Und wie blicken Sie auf das heurige Jahr?

Mit sehr gemischten Gefühlen. Bis Anfang April dürfte die Lage wegen Omikron noch recht schwierig bleiben. Im Sommer sollte es sich, so wie im vergangenen Jahr, wieder normalisieren. Ich hoffe, dass von der Politik keine Hauruck-Aktionen mehr kommen. Es ist mühsam, wenn man hart arbeitet und nicht weiß, ob in fünf Tagen alles umsonst gewesen sein wird. Sollte, wie in anderen Ländern, 2G+ kommen, käme dies einem Lockdown gleich. Das haben wir bei Kinos in Wien gesehen.