Tiroler Kinos bilanzieren mit 4,5 Mio. Euro Umsatz

Rund zwölf Monate blieben die Kinos in Österreich und Tirol seit Ausbruch der Pandemie dunkel. Wegen Corona kamen für 2020 vorgesehene „Blockbuster“ erst vergangenes Jahr in die Kinos. Wie es um diese in Tirol bestellt ist, erklärten am Donnerstag die Vertreter in der Wirtschaftskammer.