Mit Kind auf Gleisen: Erste Details zu Horror-Tat

Eltern in Trennung - bereits Einsatz wegen häuslicher Gewalt

Über die Hintergründe wird gerätselt, doch der 38-Jährige dürfte in voller Absicht sich und seine Tochter vor den Zug geworfen haben. Auslöser für die Horrortat dürften familiäre Probleme sein. Offenbar befanden sich der begeisterte Hobby-Tennisspieler und seine bildhübsche Ex-Partnerin (33) - einst siegte sie bei einer Miss-Wahl, nahm auch an der Kür der schönsten Frau Österreichs teil - in Trennung.