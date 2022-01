Vierte Niederlage in Folge für Jakob Pöltl

Die San Antonio Spurs haben am Mittwoch (Ortszeit) auch das erstes Heimspiel des Jahres 2022 in der National Basketball Association (NBA) verloren. Das 124:128 gegen die Houston Rockets bedeutete die vierte Niederlage hintereinander. Jakob Pöltl bilanzierte mit 13 Punkten, sechs Rebounds, drei Assists und je zwei Steals sowie Blocks in 31:26 Minuten Einsatzzeit. Die Spurs halten zur Saison-Halbzeit bei einer 15:26-Bilanz.