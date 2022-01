Landeverbot für Rettungshelis neben NÖ-Klinikum?

SPÖ wittert Skandal

Nicht ganz so sieht das die örtliche SPÖ, für die der hausgemachte Spitalsskandal natürlich ein gefundenes Fressen ist. Man hätte bereits vor der Baugenehmigung nach einer Lösung suchen müssen – und auch das Land steht in der Kritik: „Denn in der Akutversorgung der Bürger zählt schließlich jede Sekunde“, so der rote Nationalrat Rudolf Silvan, früher Leiter der AUVA in der Ostregion.