Tausende Kinderporno-Bilder: Priester verurteilt

Ein weststeirischer Priester ist am Dienstag am Grazer Straflandesgericht wegen des Besitzes von Tausenden kinderpornografischen Bildern und Videos zu einer Geldstrafe von 4800 Euro und einer bedingten Haftstrafe von sechs Monaten verurteilt worden. Der Mann war voll geständig und nahm das Urteil sofort an, ebenso die Staatsanwaltschaft. Das Urteil ist somit rechtskräftig.