Kinderpornos: So kam es zur Razzia im Pfarramt

Es waren spektakuläre Szenen, die sich im Sommer in der Weststeiermark abspielten: Im Büro und in der Wohnung eines Priesters marschierten Polizisten auf, konfiszierten Datenträger wie USB-Sticks. Darauf fand sich „einiges an belastendem Material“, wie die Staatsanwaltschaft der „Krone“ bestätigt: Fotos und Videos mit kinderpornografischem Inhalt wurden sichergestellt und von einem Experten ausgewertet.