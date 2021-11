Kinderpornos: Priester drohen zwei Jahre Haft!

Was war passiert? Nachdem es entsprechende Hinweise gegeben hatte, kam es in der Pfarrkanzlei, die der Geistliche regelmäßig nutzte, im Sommer zu einer Hausdurchsuchung. Hüllten sich die Behörden zu der Causa bis dato in Schweigen, kennt die „Krone“ nun den Grund für die Polizeiaktion: Verdacht auf Besitz von Kinderpornografie!