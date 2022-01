Skifahrer nach schwerem Sturz in Tirol bewusstlos

Fataler Wintersportunfall am späten Dienstagnachmittag im Tiroler Sölden: Ein 65-jähriger Einheimischer kam bei der Talfahrt zu Sturz und blieb rund 15 Minuten bewusstlos liegen. Seine Begleiter leisteten sofort Erste Hilfe und schlugen Alarm. Der Verletzte wurde in kritischem Zustand in die Innsbrucker Klinik geflogen.