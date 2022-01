Hit-Liedtext jetzt im Schulbuch zu finden

Seit mittlerweile 30 Jahren lebt Razak nun in der Landeshauptstadt. „Integration ist für mich nach wie vor ein sehr wichtiges Thema. Das wollte ich unbedingt in dieses Lied miteinfließen lassen“, so der 60-Jährige. Dass er mit einem Mundart-Lied über kulturelle Vielfalt in Salzburg sogar einmal zum Unterrichtsgegenstand in Schulen würde, damit hatten er und Duett-Partner Nico S. aber nicht gerechnet. „Bildung liegt mir generell sehr am Herzen. Ich betreibe sogar einen eigenen Verein mit dem Ziel, Kindern in Ghana Schul- und Berufsausbildung ermöglichen zu können“, erzählt Razak.