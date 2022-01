Mandatare bitten freiheitlichen Verband zur Kasse

Konto soll leer geräumt werden

Rund 62.000 Euro erhalte der Verband über die Gemeinderatsperiode, schätzt Neusteurer. In dem Antrag wird gefordert, dass „zumindest der derzeitig vorhandene Kontostand zur Gänze“ aufgeteilt wird. Für den VFG wäre dies wohl ein tiefer Einschnitt, da er sich über Mitgliedsbeiträge, Spenden und öffentlichen Zuwendungen finanziert. VFG-Präsident Manfred Haidinger war am Dienstag für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Er hat jedoch die rechtliche Prüfung des Antrags bei der zuständigen Abteilung beantragt, wie ein der „Krone“ vorliegendes Schreiben zeigt. Es geht um die Frage, ob eine Auszahlung mit den Richtlinien vereinbar ist. Sollte es rechtlich nicht möglich sein, erwarte sie ein Gegenangebot, so Neusteurer.