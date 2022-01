Corona-Virus als Stresstest für das System

Tests an möglichst frühen Wochentagen

Dazugelernt im Umgang mit dem Virus hat man auch in den Schulen. Denn was Eltern vor Monaten in der „Krone“ forderten, wird ab nächster Woche umgesetzt. Wie Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister bestätigt, wird der Rhythmus bei den Checks angepasst und künftig am Montag mit PCR- und Antigen-Checks, mittwochs mittels PCR-Test gescreent. „Da die PCR-Tests rund 24 Stunden zur Auswertung benötigen und für 72 Stunden gültig sind, ist es für einen sicheren Schulbetrieb sinnvoll, sie eher an möglichst frühe Wochentage hinzuverlagern“, erklärt Teschl-Hofmeister.