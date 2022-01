Besonderes Jubiläum für den Lokalmatador

„Wie nach Hause kommen“‘



Was noch fehlt, ist eine Medaille bei Olympia, das könnte der Salzburger aber bei seiner fünften Teilnahme dieses Jahr in Peking nachholen: „Das wäre natürlich schön, mit einem Sieg zum Saisonstart habe ich mir das nötige Selbstvertrauen geholt, die Formkurve stimmt“, rechnet sich der Routinier Chancen aus. Diese hat Prommegger definitiv auch in Bad Gastein. Mit 31 Starts und acht Podestplätzen hat er auch da die Meisten am Konto. Dicht gefolgt von Claudia Riegler (30 Starts, sieben Podestplätze). Die Boarder-Grande Dame ist ebenfalls schon voller Vorfreude auf das Heim-Spektakel: „Wenn ich ins Gasteinertal fahre, fühlt es sich immer wie nach Hause kommen an. Ich durfte hier schon einige Erfolge feiern und habe viele schöne Erinnerungen.“