B111 gesperrt: Auto von Feuerwehr geborgen

Am Gailtalzubringer B111 kollidierten gegen 18 Uhr zwei Fahrzeuge miteinander. Die Freiwillige Feuerwehr Arnoldstein wurde verständigt, um eines der beiden Fahrzeuge aus dem Straßengraben zu bergen. Mittels einer Seilwinde konnten die Einsatzkräfte den Pkw zurück auf die Straße holen. In dieser und der Zeit der Aufräumarbeiten war die Straße gesperrt. Es staute sich in beide Richtungen.