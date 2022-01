Wie der Anzug eines Toten einst ein Leben rettete

Dienst an Waffe verweigert

Rudolf Redlinghofer war Maurergeselle in Krems. Als „Bibelforscher“ (Zeuge Jehovas) blieb er seiner religiösen Überzeugung treu und verweigerte dem NS-Regime den Dienst an der Waffe. Daraufhin wurde er verhaftet und für zwei Monate in St. Pölten inhaftiert, bevor ihm in Berlin der Prozess vor dem Reichskriegsgericht gemacht wurde. "Um ihn unter Druck zu setzen, ließen die Wärter meine damals zweijährige Mutter und meine Großmutter im Hof der St. Pöltner Gestapo-Außenstelle vor ihm auf und ab laufen.